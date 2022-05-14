إعلان برمجة جديدة في الدوري السوداني الممتاز





برمجة لثلاثة أسابيع من الأوّل وحتى الثالث من برنامج الدوري السوداني، بحسب خطابٍ ممهور بتوقيع الأمين العام مجدي شمس الدين.

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني برمجة 3 أسابيع من منافسة الدوري الممتاز.

وستلعب في السابع عشر من مايو الجاري مباريات حي العرب بورتسودان مع هلال الفاشر، أهلي الخرطوم مع هلال الأبيض، هلال الخرطوم مع الشرطة القضارف، توتي الخرطوم مع الأمل عطبرة، حي الوادي نيالا مع أهلي شندي، ود نوباوي الخرطوم مع أهلي مروي، هلال الساحل مع المريخ الخرطوم، الخرطوم الوطني مع كوبر الخرطوم.

وستلعب في العشرين من مايو، هلال الفاشر مع أهلي الخرطوم، هلال الأبيض مع حي العرب بورتسودان، الشرطة القضارف مع توتي الخرطوم، الأمل عطبرة مع هلال الخرطوم، أهلي شندي مع ود نوباوي الخرطوم، أهلي شندي مع ود نوباوي الخرطوم، أهلي مروي مع حي الوادي نيالا، المريخ الخرطوم مع الخرطوم الوطني، وكوبر الخرطوم مع هلال الساحل.

وستقام مباريات في الثالث والعشرين من مايو، حيث يواجه ود نوباوي مع المريخ الخرطوم، حي الوادي نيالا مع كوبر الخرطوم، توتي الخرطوم مع أهلي شندي، هلال الخرطوم مع أهلي مروي، الشرطة القضارف مع هلال الفاشر، الأمل عطبرة مع هلال الأبيض، الخرطوم الوطني مع أهلي الخرطوم وهلال الساحل مع حي العرب بورتسودان.

باج نيوز