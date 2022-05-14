صلاح يغادر مواجهة تشيلسي مصابا





غادر الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مباراة فريقه أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب الإصابة، مساء اليوم السبت.

وسقط صلاح أرضًا دون تدخل من أحد في الدقيقة 31، وبدا أنه تعرض لإصابة عضلية.

وقرر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، إخراج صلاح في الدقيقة 32، خوفًا من تفاقم الإصابة، ودفع بدلًا منه بالبرتغالي ديوجو جوتا.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد، يوم 28 مايو/ أيار الجاري، في نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة الفرنسية باريس.

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