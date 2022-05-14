بايدن: عازمون على تقوية الشراكة مع الإمارات





قدم الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم السبت، التهنئة للشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات خلفا للشيخ خليفة بن زايد.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أخبر رئيس الإمارات في اتصال هاتفي عزم الولايات المتحدة على تكريم ذكرى الشيخ خليفة بن زايد “من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا خلال الأشهر والسنوات المقبلة”.

شريك أساسي

كما وصف الإمارات بأنها شريك أساسي للولايات المتحدة، مؤكدا أن الشيخ محمد بن زايد يأتي “في طليعة بناء هذه الشراكة”.

فيما أبدى الرئيس الأميركي تطلعه إلى العمل مع رئيس الإمارات “للبناء على هذا الأساس غير العادي لزيادة تعزيز الروابط” بين البلدين.

العربية نت