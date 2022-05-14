الاستئنافات تصدر قراراً نهائياً بشأن إعادة مباراة الهلال والأهلي





أعلنت لجنة الاستئنافات المنتخبة بالاتحاد السوداني لكرة القدم، رفض طلب الفحص المقدّم من نادي الأهلي الخرطوم بشأن قرار إعادة مباراتهم أمام الهلال الخرطوم.

وعقدت اللجنة إجتماعها الدوري السادس برئاسة مولانا عبد الرحمن صالح، وبحضور كل أعضاء اللجنة بالمقر الرئيس للاتحاد، ونظرت في أربعة استئنافات على طاولتها، تم التداول والنظر فيها، وبشأن طلب الفحص المقدّم من نادي الأهلي الخرطوم بخصوص قرار الاستئنافات بإعادة مباراتهم أمام الهلال الخرطوم، لم تجد اللجنة مستنداً يضيف جديداً، لذا تم رفض الطلب لعدم استيفائه متطلبات المادة (139) من لائحة الانضباط، لذا تم رفضه شكلاً.

ونظرت اللجنة في الاستئناف المقدّم من نادي الهلال القضارف؛ ضد قرار لجنة المسابقات بخصوص أهلية مشاركته بالدوري العام المؤهل للدوري الممتاز، وبعد التداول والنقاش تم قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.

كما نظرت اللجنة في استئناف نادي توتي الخرطوم ضد قرار لجنة المسابقات في شكواهم ضد نادي الأهلي الخرطوم مطالبين بتحويل نقاط المباراة إليهم بسبب مشاركة اللاعب أحمد عبد العظيم، وبعد التداول والنقاش تم رفض الاستئناف شكلاً، وتقرّر تحويل المدير التنفيذي لنادي توتي (عبد الباقي) للجنة الانضباط وموظف الصادر باتحاد الخرطوم (يوسف) إلى الأمانة العامة للتحقيق معه.

ونظرت اللجنة أيضاً، في الاستئناف المقدم من نادي سبدو الضعين في أحقيته بالمشاركة في الدوري العام خلال مرحلة المجموعات بدلاً عن الوحدة الفاشر، وبعد الإطلاع والمراجعة والنظر في تقارير الحكام قرّرت اللجنة قبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً واعتماد قرار لجنة المسابقات بتأهل نادي الوحدة الفاشر.

صحيفة الصيحة