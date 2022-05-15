موتا : توقعت طريقة لعب المريخ و أسلوبنا هو الأفضل





رفض المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال ؛ جواو موتا التعليق على أداء طاقم التحكيم خلال المباراة التي جمعت فريقه مع المريخ أمس.

و وصف موتا في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية اللقاء أمس المباراة بالصعبة مضيفاً أنه كان يسعى لأفضلية الهلال خلالها.

و أشار موتا إلى أن شكل الفريق تغير كثيرًا في الشوط الثاني مبيناً أنه طالب اللاعبين خلاله بلعب التمرير القصير و الابتعاد عن الإرسال الطويل.

و أضاف “بفضل عقليتنا تمكنا من إحداث التغيير، ونجحنا في خلق العديد من الفرص، وأشعر بالسعادة على الآداء الذي قدمناه في الحصة الثانية”.

و تابع “أعرف طريقة اداء المريخ جيداً توقعت طريقة لعبه و لكن أسلوبنا هو الافضل، فنحن نعتمد على اللعب الممرحل وليس الإرسال الطويل”.

باج نيوز