قبل انطلاقة الجولة الثانية من الدوري الممتاز الأزمات تحاصر البطولة .. والأندية تشكو تراكم الديون





كشف المكتب التنفيذي لأندية الدوري الممتاز أنه سيظل في حالة تواصل مع الاتحاد العام لكرة القدم، وذلك من أجل تفعيل الشراكة فيما بينهما، حيث سيرتب المكتب لاجتماع يجمع الاتحاد العام لكرة القدم مع الأندية خلال اليومين القادمين، وكشفت (الصيحة) أن أندية الدوري الممتاز تسعى، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، من الحصول على الدعم المالي المقرَّر من الاتحاد العام لكرة القدم والشركة الراعية للمنافسة، وهناك عدد من الخطوات الجادة التي تجري الآن للوفاء بهذه الالتزامات خلال اليومين القادمين، وقبل انطلاقة الدورة الثانية التي حدد لها يوم 17 من الشهر الجاري.

كشوفات الأندية

تنتهي المهلة التي منحها الاتحاد العام لكرة القدم للأندية في الدوري الممتاز والدرجة الوسيطة، حيث طالب الاتحاد العام لكرة القدم أندية الدرجة الممتازة والدرجة الوسيطة رسمياً بإرسال كشف اللاعبين المقيَّدين ووفقاً لخطاب صادر من الأمين العام لاتحاد الكرة، مجدي شمس الدين، لأأندية الممتاز والوسيط يوم “الأربعاء” الماضي، فقد جاء الطلب بناءً على قرار من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، هذا وقد نص القرار على أن لا يتجاوز عدد اللاعبين المقيَّدين بكشف أندية الممتاز اثنين وثلاثين لاعباً وثلاثين لاعباً، بأندية الوسيط.

العودة للتجمع في الخرطوم

قرَّرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، مساء أمس، إكمال الدوري الممتاز في المرحلة الثانية منه بنظام التجميع في العاصمة الخرطوم، كما حدَّدت اللجنة الملاعب الرئيسة والبديلة، وتاريخ انطلاق الدور الثاني الذي تقرر أن يكون فى يوم 17 مايو الجاري، ووقع اختيار الاتحاد العام لكرة القدم واللجنة المنظمة للمسابقات على بملاعب إستاد الهلال وإستاد الخرطوم وملعب كوبر وإستاد التحرير وإستاد جبل أولياء، وكانت اللجنة المنظمة قد اعتبرت هذه الخطوة التي أقدم عليها الاتحاد السابق ليست ذات صلة بخدمة نجاح وتطور الدوري الممتاز ولكنها عادت إليها الآن.

الاتحادات المحلية عجزت

وكشفت متابعات (الصيحة) أن الاتحادات المحلية لكرة القدم التي استضافت الجولة الأولى من الدوري الممتاز في إستاد عطبرة والأبيض وبورتسودان وجبل أولياء دفعت بطلبات ترفض فيها استضافة الجولة الثانية في وجود الوضع الاقتصادي المتدني – حالياً- مع ضيق ذات اليد في الاتحادات مع عدم وجود سكن وملاعب لاستضافة البعثات التي تحضر للولايات أثناء المباريات، ما جعل الاتحاد العام للعودة إلى الدوري عن طريق التجميع في الخرطوم.

طلب غريب للهلال

إلى ذلك كشفت (الصيحة) أن لجنة تسيير الهلال قد دفعت بطلب للاتحاد العام لكرة القدم ولجنة المسابقات خلال الساعات الماضية يفيد بأن لجنة تسيير الهلال بضغوط من المدير الفنى للهلال جواو موتا، وبعد تصريحات سابقة يريد أن يخوض الفريق مبارياته جميعاً في الجولة الثانية من الدوري الممتاز على ملعب إستاد الهلال، وتفيد المتابعات إلى أن أزمة قادمة جديدة بدأت تلوح في الأفق بين الاتحاد العام لكرة القدم، خصوصا لجنة المسابقات، وأندية القمة وبقية أندية الدوري الممتاز.

المنتخبات وتأجيل المباريات

كما ستظهر مشكلة جديدة خلال سير مباريات الدوري الممتاز في المرحلة الثانية وهي خوض المنتخبات الوطنية لمباريات على المستوى الإقليمى والقاري يستدعى توقف مباريات الدوري الممتاز ما سيجعل اللجنة المنظمة والاتحاد العام لكرة القدم في حاجة إلى تأجيل مباريات في البطولة بسبب تجمع لاعبي المنتخبات لخوض المباريات المقبلة.

الخرطوم: معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة