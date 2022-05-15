قائمة أسعار جديدة للسلع .. الغرف الصناعية: 25% من المصانع العاملة توقفت عن الإنتاج





كشف عضو اتحاد الغرف الصناعية والأمين العام السابق للاتحاد، أشرف صلاح عن انهيار وصفه بـ الجزئي في القطاع،معلناً عن توقف 25% من المصانع العاملة عن الإنتاج، فيما لجأت الـ 75% منها إلى تقليص حجم إنتاجها إلى الحدود الدنيا.

وعزا صلاح ذلك في تصريح لـ “الحراك” بسبب ما سماه الركود التضخمي الذي قال ضرب الاقتصاد السوداني في كافة قطاعاته التجارية والصناعية والخدمية، بجانب الارتفاع الهائل في مدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي،خصوصاً بعد إحجام الموردين عن الاستيراد، وذلك منذ بداية العام الجاري نتيجة صعود سعر الصرف مقابل العملة الوطنية والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بشقيها الكهرباء والوقود، التي قال كانت لها أثر كبير على الإنتاج، إضافة إلى ضروريات رفع الأجور بما يتناسب والوضع المعيشي المتصاعد،بجانب الضبابية التي تكتنف الوضع الاقتصادي بسبب الوضع السياسي المأزوم أو غير المستقر –بحسب تعبيره. وتوقع صلاح وضع قائمة جديدة لأسعار المنتجات الغذائية خلال الأيام القادمة.

الخرطوم- أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي