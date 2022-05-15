بسبب ضيفه المميز.. الصحف الإنجليزية تشيد بـ”الراقي” محمد صلاح





أبرزت صحف إنجلترا، اليوم الأحد، احتفال المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع مواطنه مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق.

ونال صلاح إشادة واسعة من جانب الإعلام الإنجليزي، بسبب لفتة طيبة تجاه زميله السابق في منتخب مصر

وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، أمس السبت، على حساب تشيلسي، بضربات الترجيح، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وظهر مؤمن زكريا جالسا على كرسي متحرك في غرفة ملابس ليفربول، ويشارك في احتفالات الفريق باللقب

العربية نت