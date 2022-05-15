نصيحة مهمة للسودانيين (الراغبين في شراء شقق بمصر)





كتب الداعية الإسلامي الشبخ محمد هاشم الحكيم

#لراغبي_شراءشقة_بمصر

اي شخص يبيع بيته عشان يشتري شقة في مصر خسران !

انت عايز تستقر هناك لأسبابك:

الايجار في مصر شقة ديلوكس ٣ غرف جميلة جدا فاضية في فيصل ،ارض اللوا المريوطية ، أكتوبر الخ ب ١٥٠٠ ج ، المعادي التجمعات ٢ – ٣ الف مصري في حي راقي جدا ؛ يعني من ٤٧- ٩٥ الف ج سوداني بس؟

يعني لو بيتك ٢٠٠ متر قسمته ٢ بجيب اجرة هنا من ٢٠٠- ٢٥٠ الف ج واجر في مصر بي ٥٠ واستمتع بالباقي

اذا بعت بيتك بي ٤٠ مليار مثلا، اديها شركة استثمار بدوك ربح شهري ممكن يكون ٧٠٠ الف ج في الشهر

والله العظيم وقروشك محفوظة.

اذا شلت الاربعين دي زرعت موسم ٤ شهور وبعت المحصول والله ترجع ٨٠ باذن الله اقله !

واذا صبرت عليها وبعت بعد ٤ شهور تاني بتبقى ١٢٠ مليار، ولو صدرت بتبقى ١٤٠ مليار.

لو جبت لك ٦ معاصر زيت بيها دخلك الشهري صافي ربح ٤ مليار ولو اشتركت في محور وزرعت برسيم انت غنيت، وهكذا، يا زراعة يا صناعة، فكر صاح بلدك ما هينة.

الخرطوم: (كوش نيوز)