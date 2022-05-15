نصيحة مهمة للسودانيين (الراغبين في شراء شقق بمصر)
كتب الداعية الإسلامي الشبخ محمد هاشم الحكيم
#لراغبي_شراءشقة_بمصر
اي شخص يبيع بيته عشان يشتري شقة في مصر خسران !
انت عايز تستقر هناك لأسبابك:
الايجار في مصر شقة ديلوكس ٣ غرف جميلة جدا فاضية في فيصل ،ارض اللوا المريوطية ، أكتوبر الخ ب ١٥٠٠ ج ، المعادي التجمعات ٢ – ٣ الف مصري في حي راقي جدا ؛ يعني من ٤٧- ٩٥ الف ج سوداني بس؟
يعني لو بيتك ٢٠٠ متر قسمته ٢ بجيب اجرة هنا من ٢٠٠- ٢٥٠ الف ج واجر في مصر بي ٥٠ واستمتع بالباقي
اذا بعت بيتك بي ٤٠ مليار مثلا، اديها شركة استثمار بدوك ربح شهري ممكن يكون ٧٠٠ الف ج في الشهر
والله العظيم وقروشك محفوظة.
اذا شلت الاربعين دي زرعت موسم ٤ شهور وبعت المحصول والله ترجع ٨٠ باذن الله اقله !
واذا صبرت عليها وبعت بعد ٤ شهور تاني بتبقى ١٢٠ مليار، ولو صدرت بتبقى ١٤٠ مليار.
لو جبت لك ٦ معاصر زيت بيها دخلك الشهري صافي ربح ٤ مليار ولو اشتركت في محور وزرعت برسيم انت غنيت، وهكذا، يا زراعة يا صناعة، فكر صاح بلدك ما هينة.
الخرطوم: (كوش نيوز)