الأوراق المالية يغلق مستقراً عند 22263.98 نقطة





اغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 22263.98 نقطة.

ومقارنة بتداول اليوم مع يوم الخميس فقد انخفض حجم التداول من 156,020,163 جنيه إلي 1,100,378 جنيه ، وتراجع ايضا عدد الأوراق المالية المتداولة من 918,449 ورقة مالية إلي 74,084ورقة مالية، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة من 7صفقات الي 18 صفقة.

وشهدت حركة الاسعار في قطاع البنوك وشركات الاستثمار إستقرار سعر البنك السعودي السوداني عند 1.10 جنيه. وفي قطاع الصكوك والصناديق الإستثمارية انخفض سعر صك صندوق الطاقة المتجددة الإستثماري من 510 جنيهات الي 505 جنيهات. وفي قطاع الشهادات الإستثمارية استقر سعر اصدارة واحدة التي تم التداول فيها لهذا اليوم.

سونا