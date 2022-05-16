كلوب: ليفربول ليس الفريق المرشح للفوز بدوري الأبطال





أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن الريدز ليس الفريق المرشح للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن ريال مدريد يمتلك خبرات أكثر.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول مع ساوثهامبتون: “سيكون الأمر هائلاً إذا توجنا في عضون أسبوعين بدوري أبطال أوروبا، لكننا نلعب مع فريق أكثر خبرة وهو ريال مدريد”.

وتابع: “نحن لسنا مرشحين أو مؤهلين للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما ريال مدريد فاز بالدوري وهو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة دوري الأبطال”.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، 28 مايو الجاري، على إستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

وعن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، قال كلوب: “السيتي هو الأقرب للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وحال فوز ليفربول باللقب سيكون ذلك بمثابة المفاجأة”.

وأكمل: “أتطلع لمباراة الغد أمام ساوثهامبتون، ولا أتوقع أن يخسر مانشستر سيتي نقاط جديدة أمام أستون فيلا، لأن الفيلانز لا يعتاد اللعب وسط الأسبوع، وكذلك لا أتذكر آخر مرة خسر فيها السيتي 4 نقاط متتالية”.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، فيما يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب «البريميرليغ» برصيد 90 نقطة.

البيان