حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في نهائي دوري الأبطال





تحدث إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، عن اختياراته لقائمة الفراعنة التي تستعد لمباراتي غينيا وإثيوبيا، وموقف الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 يونيو، في الجولتين الأولى والثانية لمباريات المجموعة الرابعة، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2023.

وقال إيهاب جلال خلال تصريحات تليفزيونية: “لن يكون هناك تغييرات كثيرة في التجمع الأول لمنتخب مصر، جئت للبناء والعمل على زيادة الإيجابيات ومحاولة معالجة السلبيات، من الوارد أن تكون هناك بعض التغييرات في أسلوب اللعب، ولكن ليس بشكل كبير”.

وتابع: “باب منتخب مصر مفتوح لجميع اللاعبين في كل الأندية بغض النظر عن عامل السن، وتواصلنا بالفعل مع بعض اللاعبين الذين انضموا في الفترة السابقة، كما تواصلنا مع محمد صلاح بعد إصابته أمام تشيلسي وحالته مطمئنة للغاية وسيخوض المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بشكل طبيعي”.

وعن عبد الله السعيد، قال إيهاب جلال: “لاعب كبير ويستحق التواجد في منتخب مصر، ولكن هذا الحديث سابق لأوانه حالياً”.

الجدير بالذكر أن ليفربول سيواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، 28 مايو الجاري، على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

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