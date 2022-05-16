الأرصاد تُحذر تأثر أجواء منطقتي الشرقية والرياض بالعاصفة الترابية خلال الساعات القادمة





حذّر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الإثنين)، من تأثر منطقتي الرياض والشرقية خلال الساعات المقبلة بعاصفة ترابية تسبب انعدامًا في الرؤية الأفقة.

وتوقع أن يمتد تأثير العاصفة الترابية إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، وتحديدًا في حفر الباطن والقيصومة والخفجي، كما يمتد التأثير إلى الأجزاء الشمالية من الرياض، بما يشمل المجمعة وثادق والزلفي والغاط ورماح وشقراء. وكان المركز قد توقع أن تشهد هذه المناطق عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، وذلك بداية من الساعة 7 صباح اليوم، وحتى 7 مساءً بالرياض، وحتى 10 مساءً بالشرقية

مزمز