تناول العشاء في هذا التوقيت يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية





يصاب عدد كبير من الأشخاص سنويًا بالسكتة الدماغية، وهذه الحالة تنجم عن عرقلة وصول الدم إلى أجزاء الدماغ، وهناك العديد من العوامل التي قد تكون سببًا من أسباب السكتة الدماغية، ولا يتوقع الأشخاص أن من ضمن هذه الأسباب هو الوقت الذي يتناولون فيه وجباتهم المسائية.

وأثبتت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة Nutrients، أن هناك 3 أنواع من الأشخاص، من بينهم من يتناول العشاء في وقت مبكر قبل الساعة 8 مساءً، ومنهم من يتناوله بعد الثامنة مساءً، ومنهم من يتناول وجبة العشاء بشكل غير منتظم.

وأكدت الدراسة أن تناول العشاء في توقيت خاطئ قد يزيد من مخاطر الوفاة بالسكتة الدماغية، وأمراض القلب التاجية، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأشخاص الأكثر عُرضة للسكتة الدماغية:

أثبتت الدراسة التي أجريت على مجموعه 28625 من الذكور و43213 من الإناث، تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 79 عامًا، خالين من الأمراض القلبية الوعائية والسرطانات، أن الأشخاص الذين يتناولون وجبتهم المسائية في أوقات غير منتظمة هم الأشخاص الأكثر عُرضة للوفاة بسبب السكتة الدماغية، أو حدوث نزيف داخلي يؤدي للوفاة، ولم يتم العثور حتى الآن على سبب واضح.

الوقت المناسب لتناول وجبة العشاء:

وأثبتت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الأقل عُرضة لهذا الأمر هما الأشخاص الذين يتناولون العشاء قبل الساعة ال 8 مساءً.

وعلق الباحثون القائمون على الدراسة قائلين: “هذه هي الدراسة الأولى من نوعها التي تبحث على وجود علاقة بين وقت تناول العشاء والسكتة الدماغية، والنتائج الأولية تشير إلى أن تناول العشاء قبل الساعة الثامنة مساءً هو الأكثر فائدة، مقارنة بتناول العشاء في وقت غير منتظم والذي أثبت أنه مرتبطً بزيادة خطر الوفيات”.

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