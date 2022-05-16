أردوغان: السويد وفنلندا لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية





قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن السويد وفنلندا لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما للناتو في هذه المرحلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، عقب لقائهما في أنقرة.

وأكد الرئيس أردوغان أن السويد وفنلندا لا تبديان موقفا واضحا وصريحا ضد التنظيمات الإرهابية (تعليقا على طلبهما الانضمام للناتو).

وأضاف: “لا يمكننا في هذه المرحلة أن نقول “نعم” لانضمام الذين يفرضون عقوبات على تركيا إلى الناتو كمنظمة أمنية”.

وحول الزيارة المزمعة لوفدين فنلندي وسويدي إلى أنقرة، قال الرئيس أردوغان إنه لا داعي لهذه الزيارة إن كان الهدف منها إقناع تركيا بقبول انضمام البلدين لحلف الناتو.

العربية نت