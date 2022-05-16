بحضور أردوغان وتبون.. تركيا والجزائر توقعان 15 اتفاقية





وقعت حكومة الجمهورية التركية مع نظيرتها الجزائرية، الإثنين، 15 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة.

وجرى التوقيع على الاتفاقيات، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة بحضور زعيمي البلدين رجب طيب أردوغان وعبد المجيد تبون.

وفي هذا الإطار، وقع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اتفاق بشأن فتح مدرسة دولية تركية في الجزائر.

ووقعت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية دريا يانك، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الخدمات الاجتماعية.

كما وقع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قوروم، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال البيئي.

ووقع وزير الموارد والطاقة التركي فاتح دونماز، ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التعدين.

وكذلك تم التوقيع على مذكرة تعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من قبل وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

ووقع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اتفاقية حول افتتاح مراكز ثقافية في تركيا والجزائر.

كما وقع وزير التعليم التركي محمود أوزر، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التربية والتعليم.

ووقع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، مع وزير المشروعات الصغيرة في رئاسة الوزراء الجزائرية نسيم ضيافات، مذكرة تفاهم في مجال الأعمال التجارية الصغيرة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، من قبل وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، عبد الباقي بن زيان.

ووقع وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كِيريشتشي، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصيد البحري والاستزراع المائي.

ووقع وزير التجارة التركي محمد موش، ووزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، مذكرة تفاهم حول اعتماد الحلال بين البلدين.

وفي مجال الأشغال العامة تم التوقيع على مذكرة تفاهم من قبل وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

كذلك وقع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، بروتوكول تعاون في مجال الإعلام بين البلدين.

ووقّع رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي رفعت حصارجي أوغلو، و رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة شباب الطيب، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء منتدى غرفة التجارة والصناعة التركية الجزائرية.

العربية نت