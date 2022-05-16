الأهلي يستمر في التصعيد ضد «كاف» بـ 8 قرارات





قرر النادي الأهلي المصري استمرار التصعيد ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، في أزمة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد قرار «كاف» بإقامة المباراة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب للعام الثاني على التوالي، برغم وجود طرف مغربي في المباراة النهائية، وفي الوقت نفسه سيخوض الأهلي المباراة في الملعب والموعد المحددين يوم 30 الجاري، في نهائي البطولة القارية.

وناقش مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، كافة الأمور المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وتطرق الاجتماع الذي امتد لأكثر من 5 ساعات إلى الخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها في هذا الشأن، واطلع المجلس على تقرير القانونيين المتخصصين في القضايا الرياضية الذين تمت الاستعانة بهم من داخل وخارج مصر، كما ناقش المكاتبات والبيانات الصادرة من الاتحادين المصري والأفريقي بذات الخصوص، في ضوء اللوائح المنظمة للمسابقات الأفريقية والمواقف المماثلة في السابق،.

واتخذ الأهلي 8 قرارات وهي.

1. التأكيد القاطع على اعتزاز النادي الأهلي بعلاقته الطيبة مع كل أندية المغرب وجماهيرها المحبة لكرة القدم، وهي ليست طرفاً في الأزمة، وأن موقف النادي المثار حاليًّا يختص به الاتحاد الأفريقي فقط بسبب عدم تطبيق مبدأ الحياد عند اتخاذ القرار الخاص بتحديد ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال، والذي صدر متأخرًا وجاء غير متسق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والميثاق الأولمبي.

2. خوض المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال في أي ملعب داخل القارة الأفريقية انطلاقًا من قيمة النادي الأهلي وتاريخه، علمًا بأن النادي لم يتلقَّ أي مكاتبات من «كاف» بشأنه حتى الآن، ويتمسك النادي الأهلي بحقوقه المشروعة في مطالبة الاتحاد الأفريقي بتنفيذ العديد من الضوابط الخاصة بإقامة المباراة لضمان الحد الأدنى من العدالة بين الفريقين المتنافسين، خاصة وأن هذه المباراة بمثابة العنوان الرئيسي لأكبر وأهم المسابقات الأفريقية.

3. التأكيد على أن اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية في هذه الأزمة جاء تصعيدًا لموقف النادي من السلبيات التي تشهدها المسابقات الأفريقية، وفي مقدمتها عدم وجود معايير تحكم عملية التنظيم منذ فترات طويلة، قبل أن يطلب النادي في شكواه البت العاجل في أزمة ملعب المباراة النهائية قبل الموعد المحدد لها، وإرساء العدالة بإقامة اللقاء في ملعب محايد، أو تأجيل ذات المباراة لحين الفصل في الموضوع بما يتفق مع اللوائح ويفرض المساواة ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين المتنافسين.

4. الاستمرار في دعوى النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية أيًّا كانت نتائج المرحلة القادمة (سلبًا أو إيجابًا) من كافة الجوانب، لأن الأهلي بتاريخه القاري والعالمي والذي يخوض النهائي الأفريقي للمرة الـ15 في تاريخه، يقوم بدوره ومسؤوليته تجاه قارته التي يعتز بها. ويتطلع لدعم المؤسسات الرياضية في الداخل والخارج لتصحيح ما يحدث وتقديم أداء أفضل لمنظومة الكرة الإفريقية بخصوص المسابقات والملاعب والتخلص من الأزمات المتكررة. لاسيما وأن قارتنا قدمت العديد من أبرز المواهب الكروية في العالم وتستحق الكثير من التطوير على كافة المستويات الإدارية والتنظيمية والفنية.

5. إقامة مؤتمر صحافي عالمي عقب المباراة النهائية، للكشف عن كواليس قرار الاتحاد الأفريقي، والذي لا يتسق مع قواعد اللعب النظيف، والرد على كل ما جاء في البيانات التي صدرت من كل الأطراف في هذه الأزمة.

6. تشكيل لجنة إدارة الأزمة برئاسة محمود الخطيب، وتضم كلاً من ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي، وعمرو شاهي المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بالإضافة إلى المستشار القانوني لشركة الأهلي لكرة القدم.

7. التأكيد على الثقة الكبيرة في فريق الأهلي ومنظومته بالكامل من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين، وقدراتهم العالية وتقديرهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم لتحدي كل الظروف واللعب في أي مكان داخل أو خارج القارة الإفريقية، وتحت أية ضغوط وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بالأهلي وتاريخه وتسعد جماهيره، التي نثق بدعمها اللامحدود لناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف.

8. اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية ومخاطبة الاتحاد الدولي بخصوص الاستدعاء الذي تلقاه لاعبو الأهلي المحترفون أمس للانضمام لمنتخبات بلادهم في موعد يتزامن مع بدء الأجندة الدولية 30 الجاري، ويتعارض مع الموعد الذي أعلن عنه «كاف» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال، وهو ذات الموقف السابق الذي حرم الأهلي من لاعبيه الدوليين عندما انضموا لمنتخبات بلادهم (مصر – تونس – المغرب – مالي) للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون، وهو الموعد الذي تزامن مع انطلاق بطولة العالم للأندية بالإمارات والتي شارك فيها النادي الأهلي ممثلًا للقارة الأفريقية، واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن المجلس في حالة انعقاد مستمر.

البيان