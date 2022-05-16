أكثر أمراض القلب شيوعًا.. انسداد الشرايين.. خطورة كبيرة وأعراض متنوعة





يعد انسداد الشرايين من أكثر أمراض القلب شيوعًا، وتمثل السبب الرئيسي للوفاة، حيث تعمل الشرايين التي تسمى الشرايين التاجية على إيصال الـدم إلى القلب، وفي حال انسدادها يعرف المرض بمرض الشريان التاجي.

ومرض الشريان التاجي هو مرض تتراكم فيه اللويحات داخل الشريان التاجي، والتي تتكون من الدهون والكوليسترول والكالسيوم والمواد الأخرى الموجودة في الـدم. ومع مرور الوقت تتصلب اللويحات وتضيق الشرايين، مما يؤدي إلى انسداد الشرايين المغذية للقلب والتي تحدّ من تدفق الـدم الغني بالأكسجين إلى القلب، مما يؤدي إلى الإصابة بالـذبحة الصدرية أو النوبة القلبية.

الـذبحة الصدرية

يحدث انسداد شرايين القلب ببطء على مدار عقود، مما يجعل الشخص لا يلاحظ أي مشكلة حتى يحدث انسداد كبير أو نوبة قلبية، ومن أعراض الذبحة الصدرية ظهور آلام في الصدر، نتيجة تراكم الكثير من اللويحات داخل الشرايين يؤدي إلى تضيقها ويسبب ذلك ألمًا في الصدر لأنها تمنع تدفق الدم إلى عضلة القلب وبقية الجسم.

كما يشعر المريض بثقل في الصدر وكأن شخصًا يجلس عليه، ويحدث في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه، ومن الممكن أن ينتشر إلى الذراع الأيسر أو الرقبة أو الفك أو الظهر ويتوقف في غضون بضع دقائق من الراحة. ويوجد نوعان للذبحة الصدرية وهما المستقرة وهي الأكثر شيوعًا، حيث تأتي النوبات بسبب محفزات، مثل ممارسة الرياضة وتتوقف بعد الراحة، وغير المستقرة وتُعد أكثر خطورة، حيث لا يمكن التنبؤ بالنوبات وممكن أن تستمر على الرغم من الراحة.

النوبة القلبية

أما النوع الثاني للأعراض فهو النوبة القلبية وتحدث إذا توقف تدفق الدم عن جزء من عضلة القلب بحيث تصبح متطلبات الطاقة للقلب أكثر من إمدادات الدم فتحدث النوبة القلبية. وتشمل أعراض النوبة القلبية إحساساً بالضغط في الصدر قد يصل إلى الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر، والدوار أو الدوخة المفاجئة، والغثيان، وعسر الهضم وحرقة المعدة، وألماً في البطن، وضيق النفس، والسعال، وشحوباً في الوجه، إلى جانب تعب شديد، وقلق، وإرهاق، ودقات قلب سريعة أو غير منتظمة.

كما يمكن أن تختلف الأعراض من شخص لآخر أو من نوبة قلبية لأخرى، فيما النساء أكثر عرضة للإصابة باضطراب المعدة وضيق التنفس وآلام الظهر والفك.

ضيق التنفس

يعد ضيق التنفس من أعراض انسداد شرايين القلب نتيجة عدم قدرة القلب على ضخ الدم بشكل كافٍ لتلبية حاجات الجسم فتحدث حالة ضيق حاد في الصدر واحتياج شديد للهواء، وصعوبة في التنفس، وانقطاع النفس والشعور بالاختناق، وكذلك الشعور بالتعب عند إخراج الهواء وإدخاله، ومن الممكن أن تتطور حالة ضيق التنفس إلى الشعور بالإجهاد والتعب.

أعراض أخرى

كما تشمل أعراض انسداد شرايين القلب التعب الذي يظهر عند الشعور بالقلق والتوتر عند القيام بمجهود بدني حتى لو كان بسيطًا، وزيادة دقات القلب عن الحد الطبيعي، وتورم الساقين، والأخير من الأعراض الشائعة لجميع أمراض القلب والشرايين. ويمكن أن تختلف أعراض مرض الشريان التاجي لدى النساء عن الرجال، وتقل احتمالية تعرّف النساء على أعراض النوبة القلبية وطلب العلاج.

تشخيص الانسداد

يتم تشخيص انسداد الشرايين بإجراء فحوصات بدنية واختبارات الدم للكشف كما قد يقوم الطبيب بواحد أو أكثر من فحوصات تخطيط كهربائي للقلب، ومخطط صدى القلب، واختبار الإجهاد أو التحمل، والقسطرة القلبية وصورة وعائية، ومسح القلب.

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