الخطوط الجوية الكينية تفتتح مكتبها بالخرطوم وتقدم تخفيضات تصل لـ20٪ للزبائن





افتتحت الخطوط الجوية الكينية مكتبها أمس، بالخرطوم، عقب استئناف رحلاتها للسودان في ديسمبر الماضي.

وأعلنت الخطوط، عن تقديم تخفيضات تصل لـ20٪ للزبائن خلال الأسبوعين القادمين، ومنح السودانيين ميزة شراء التذاكر بالعملة المحلية.

وأمَّن السفير الكيني بالخرطوم انقويا موكالا، على إيجابية افتتاح مكتب الكينية بالخرطوم، وقال: إن الخطوط تحقق التواصل بين السودان وكينيا، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يدعم قطاعات الأعمال والاستثمار والتجارة، موضحاً أن الخطوط الكينية –حالياً- تُصنَّف في المرتبة الرابعة أفريقياً، وأن الطموحات تسعى للوصول للمرتبة الأولى.

وأعلنت مدير عام شركة الخطوط الكينية لشرق أفريقيا، روز كيسلي، عن افتتاح مكتب الخطوط الكينية بالخرطوم، وقالت، إنه حدث مهم، يسهم في خلق تواصل بين القطاعات الاستراتيجية الرئيسة بالبلدين خاصة وأفريقيا عامة، وأضافت: قطاع الطيران يدعم الحكومات في طموحاتها الاستراتيجية، وتنفيذ خططها التنموية، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تحقق مكاسب وفوائد للجميع.

وقال مدير مكتب الخطوط الكينية بالخرطوم، رونالد يونا: إن الخطوط تواصل عملها منذ ديسمبر الماضي، بثلاث رحلات أسبوعياً، عبر مدن الخرطوم نيروبي، وجوبا الخرطوم، وأضاف: ستشهد فترة الأسبوعين القادمين تخفيضات بنسبة 20٪، موضحاً أن الخطوط تبيع التذاكر بالدولار، ولكن أعطت السودانيين ميزة شراء التذاكر بالعملة المحلية، مؤكداً أن عودة الخطوط، تسهِّل حركة الوصول مباشرة لكل دول أفريقيا والعالم.

الخرطوم: رشا التوم