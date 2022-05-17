الجمهور في السودان يعود للمدرجات في الدورة الثانية للدوري





أكد الإتحاد السوداني لكرة القدم أن مباريات الممتاز ستلعب بحضور الجمهور ، وتمت مخاطبة السلطات بذلك، وينتظر الإتحاد الموافقة لأنه سبق وأن خاطب السلطات بتنظيم الممتاز من غير جمهور في الخرطوم .

وأوضح مولانا محمد حلفا ، نائب رئيس لجنة المسابقات أن الدورة الثانية التي بدأت الإثنين ستكون بحضور الجماهير بعد أن خاطبوا السلطات الأمنية بذلك ، وذكر بأن رؤية الإتحاد ولجنة المسابقات مع عودة الجمهور للمدرجات ، وأن لجنة المسابقات أكملت جاهزيتها لعودة الجماهير .

من جهة أخرى طاف وفد من لجنة المسابقات ضم محمد احمد سليمان وعلي محمود جبريل ومأمون بشارة ناصر علي الملاعب التي ستستضيف مباريات الدورة الثانية للممتاز.

وتفقد الوفد جميع الملاعب ووقف على مدى جاهزيتها ، مبديا بعض الملاحظات علي بعض الملاعب ، وستقدم اللجنة تقريرا بالطواف لرئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر لمعالجة الملاحظات والعمل علي إزالتها حتي تكون الملاعب جاهزة تماما لإستضافة مباريات الممتاز.

الخرطوم 16-5-2022 (سونا)