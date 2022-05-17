شاهد بالصورة: تفاصيل جديدة عن مشاركة مدير سودانير في إفتتاح مكتب الكينية بالخرطوم





بدأ لافتاً لمن كانوا حضوراً في حفل إفتتاح الخطوط الجوية الكينية لمكتبها في العاصمة الخرطوم مشاركة المدير العام للخطوط الجوية السودانية “الكابتن إبراهيم على ابوسن” الذي قصّ شريط الإفتتاح وسط إشادة وحضور رفيع المستوى من الجانب الكيني.



وجاءات مشاركة الكابتن ابوسن وهو من الطيارين النُخبة في السودان بتكليف من وزير النقل الذي رأي أن سودانير هي الناقل الوطني السوداني وأن مديرها العام أحق بالمشاركة في الإحتفال وذلك لخلق علاقات مع الكينية التي تحتل المرتبة الرابعة على المستوى الأفريقي.

ومن المؤمل أن تكون هنالك آفاق تعامل وتعاون مشترك في الشحن الجوي في مجال الصادر والوارد لتطوير العمل المشترك بين الشركتين.

والجدير بالذكر أن الخطوط الجوية السودانية تشهد إصلاحات داخلية وخارجية واسعة وذلك عقب تولي الكابتن ابوسن إدارتها، ويتوقع أن تسفر المجهودات المبذولة عن تطور كبير في مسارها خلال النصف الثاني من هذا العام.

الخرطوم: طيران بلدنا