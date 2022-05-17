ذكر بواقعة النصر.. هكذا علق المريسل على تغيير حكم كلاسيكو الاتحاد والهلال





علق الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل على تغيير حكم كلاسيكو الاتحاد والهلال.

وقال المريسل عبر حسابه بتويتر: ‏يتداول أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تجاوب مع نادي الاتحاد وإلغاء تواجد الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو (الذي لم يسبق أن حضر للدوري السعودي) والذي مقرر أن يدير مباراة الاتحاد الهلال والمرشح من الاتحاد البرازيلي للتحكيم في كأس العالم بقطر 2022 وأن المباراة سيقودها طاقم تحكيم محلي.

وأضاف: ‏سؤالي نادي النصر خاطبكم رسمياً و اتصل بكم لتغير الحكم البولندي سيمون ماتشينياك الذي تم تعينه لإدارة مباراة النصر الاتفاق في كأس الملك و الذي كانت له اخطاء تحكيمية في مباريات سابقة للنصر اهمها نهائي كأس الملك بين النصر الهلال و رغم ذلك لم يتم تغيره.

وتابع المريسل: ‏بينما نادي الاتحاد يعترض على الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو الذي لم يسبق وحضر في الدوري السعودي ويتم تعين حكم محلي كما يتردد في الوقت الذي كان نادي الاتحاد مصدر بيان أنه لايريد حكام محليين !! لماذا هذا التباين في الموقفين!؟ مختتما: أرجو الرد على هذا الاستفسار إن أمكن.

مزمز