صحة الخرطوم : لا إصابات مؤكدة بالسحائي و سبع حالات اشتباه خضعت للفحص





كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن ظهور سبع حالات اشتباه بالسحائي.

و أوضحت الوزارة أنه و بعد إخضاع الحالات للفحص ظهرت النتيجة سالبة مؤكدةً تحسبها لظهور حالات في الفترة المقبلة.

و وصف مدير إدارة الطب العلاجي َ و الوبائيات بالوزارة ؛ محمد التجانى في تصريح لـ (باج نيوز ) الحالات بأنها مزعجة و مؤشر لازدياد حالات السحائي و ضربات الشمس خاصة في وجود عوامل مساعدة منها ارتفاع درجات الحرارة وقطوعات الكهرباء والغبار فضلا عن نوع السكن في ولاية الخرطوم المتمثل في السكن الرأسي والشقق المغلقة

و أشار إلى وضع الوزارة حزمة من التحوطات و تكثيف زيارات التقصي للمستشفيات.

و أضاف ” حتى الآن الوضع آمن و لا توجد إصابات مؤكدة”

باج نيوز