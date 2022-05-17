بايدن يستقبل رئيسة وزراء السويد والرئيس الفنلندي الخميس





أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يستقبل رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون، والرئيس الفنلندي سولي نينيستو، الخميس.

وقالت متحدثة البيت الأبيض، كارين جانبيار، في بيان، إن الزعماء الثلاثة “سيبحثون ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والأمن الأوروبي وكذلك الدعم لأوكرانيا”.

وجاء إعلان الإدارة الأمريكية عن تلك الزيارة، في أعقاب تأكيد كل من السويد وفنلندا رسميا تقدمهما بطلب عضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عملية مشتركة.

وفي وقت سابق اليوم، صوت البرلمان الفنلندي، لصالح الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بغالبية كبرى بلغت أكثر من 95 بالمئة.

وقبيل التأكيد الفنلندي، وقعت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، وثيقة طلب انضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي.

وأوضحت ليندي أن التقدم بطلب الانضمام إلى الناتو يعد “أفضل خطوة لمصلحة السويد”.

والجمعة، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تحفظ بلاده على عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وقال الرئيس أردوغان، إن السويد وفنلندا لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما إلى الناتو في هذه المرحلة.

وحول الزيارة المزمعة لوفدين من فنلندا والسويد إلى أنقرة، قال الرئيس أردوغان إنه لا داعي لهذه الزيارة إن كان الهدف منها إقناع تركيا بقبول انضمام البلدين إلى الناتو.

العربية نت