سان جيرمان يستسلم أمام مبابي





استسلم مسؤولو باريس سان جيرمان، في قضية الاحتفاظ بالمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لمواسم مقبلة.

وينتهي عقد مبابي مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، ويرفض المهاجم الشاب كل عروض التجديد.

ووفقًا لحساب شبكة “إي إس بي إن” على “تويتر”، تؤكد مصادر الصحفي الفرنسي جوليان لورينز أن سان جيرمان تخلى عن محاولاته للاحتفاظ بكيليان مبابي، ويتوقع انتقال اللاعب إلى ريال مدريد.

وسبق أن قالت تقارير إن عرض ريال مدريد يتضمن حصول مبابي على مكافأة توقيع تبلغ 180 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب صافٍ يبلغ 40 مليون يورو سنويًا، و50% من حقوق الصور الخاصة باللاعب الفرنسي.

يذكر أن مبابي أكد مؤخرًا أنه سيعلن عن قراره النهائي بشأن وجهته في الموسم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

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