ميسي الأعلى أجراً في عام 2022.. وكريستيانو رونالدو ليس الثاني!





تصدر نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائمة مجلة “فوربس” للرياضيين الأعلى أجراً في 2022.

وحسب “سي إن إن” عربية، بلغ إجمالي أرباح ميسي قبل الضرائب 130 مليون دولار.

وجاء في المرتبة الثانية، ليبرون جيمس بمبلغ 121.2 مليون دولار، ثم كريستيانو رونالدو في المركز الثالث بـ115 مليون دولار.

وفي المركز الرابع جاء نيمار بـ95 مليون دولار.

وحقق اللاعبون الأعلى أجراً وهم 10 أشخاص حسب “فوربس” 992 مليون دولار قبل خصم الضرائب خلال العام الماضي.

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