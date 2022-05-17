تعهّدات بحل إشكالات التصنيع الدوائي في السودان





أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم، عن وضع مسار لتطوير الصناعة الوطنية للأدوية بالبلاد، وكشف عن العمل لحل كافة الإشكاليات التي تواجه التصنيع الدوائي.

وقال الأمين العام للمجلس د. علي بابكر لدى اجتماعه اليوم مع ممثلي مصنعي الأدوية بمباني المجلس، إن أكبر مشاكل التصنيع الدوائي توفير التمويل اللازم وتطوير قنوات توزيع الأدوية، وأكد ضرورة دعم التأمين الصحي.

وأوضح أن معالجة المشكلات التي تواجه القطاع ستكون عبر الحوار والاجتماعات المتواصلة.

على صعيد متصل، ناقش ممثلو مصنعي الأدوية، رؤية المجلس لتطوير الصناعة الدوائية التي تستند على مبدأ الشراكه معهم، وأكدوا أنهم ماضون في دعم صحة المواطنين رغم المعاناة والصعوبات التي تواجههم.

فيما تم الاتفاق على عقد اجتماع يشمل جميع المصانع الوطنية بالبلاد خلال الأسبوع المقبل.

صحيفة الصيحة