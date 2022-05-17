غرفة المصدرين تعلن عن انطلاقة فعاليات مؤتمر الصادرات السودانية





أعلنت الغرفة القومية للمصدرين عن بدء تنظيم ورش العمل المتخصصة للصادرات السودانية وصولا لمؤتمر الصادرات المزمع قيامه في سبتمبر القادم.

وقال رئيس الغرفة عمر بشير الخليفة في تصريحات صحفية، إن الورش المتخصصة ستناقش (13) ورقة عمل حول الأزمات التى تواجه صادرات البلاد الزراعية و الحيوانية والمعدنية وكيفية وضع حلول ناجعة تتجاوز تأثيرات الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد والآثار الخارجية للأزمات التى نتجت بسبب فيروس كرونا و الحرب الأوكرانية الروسية.

وأشار الخليفة إلى أن غرفة المصدرين تضع نصب أعينها لتقديم روشتة ناجعة تستفيد منها الدولة لتجاوز التراجع الذي شهدته صادرات البلاد خلال الفترة الماضية واستصحاب رؤية القطاع الخاص ماقبل وضع السياسات المالية للموسم القادم في إطار تحقيق مفهوم الشراكة مابين القطاع العام والخاص.

وأكد جاهزية المصدرين لتقديم كل الأفكار والرؤي الداعمة لبناء وتعمير الوطن وكشف الخليفة عن وضع جدول زمني يمتد لثلاث أشهر لورش العمل المتخصصة حتى تتيح المساحة الكافية للنقاش والتداول واستصحاب رؤية كل قطاعات رجال الأعمال في الصادر للخروج بمصفوفة محكمة تقدم للنقاش مع الدولة في مؤتمر الصادرات السودانية في شهر سبتمبر المقبل .

باج نيوز