الهبوط لدرجة أدنى يهدِّد المريخ بسبب “أديلي”





كشفت متابعات (الصيحة)، أن صدارة المريخ للنسخة الحالية من الدوري الممتاز باتت مهدّدة عطفاً على شكوى قُدِّمت ضد النادي للجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبحسب متابعات الصحيفة، فإن المدافع النيجيري “أديلي اولايميكان” تقدّم أمس الأول بشكوى ضد نادي المريخ متهماً إياه بحجز جواز سفره ومنعه من الحصول عليه واستخراج تأشيرة له لمغادرة الخرطوم والعودة إلى بلاده.

وطبقاً لمعلومات (الصيحة)، فإن اللاعب أشار في شكواه، إلى أن المريخ احتجز جوازه منذ صدور قرار لصالحه بفسخ عقده مع النادي كنوع من الضغط للتوقيع على مخالصة مالية والتنازل عن مستحقاته والقضية التي قدّمها ضد المريخ والتي يطلب فيها متأخرات رواتب ستة أشهر إلى جانب تعويض عن الفترة المتبقية من عقده.

وبحسب المصادر، فإن “أديلي” لجأ في وقت سابق للاتحاد السوداني لكرة القدم لمساعدته في الحصول على التأشيرة وإكمال إجراءات سفره لنيجيريا وإلزام المريخ بمنحه جوازه لكنه لم يحصل على مساعدة من الاتحاد الذي اتهمه اللاعب بالتواطؤ مع نادي المريخ.

وطبقاً لمتابعات (الصيحة)، فإن (فيفا) بعث “ايميل” إلى نادي المريخ للرد على الشكوى، التي تهدِّد النادي بعقوبات تتراوح بين خصم النقاط والهبوط لدرجة أدنى حال ثبت صحة ما أورده اللاعب بشأن احتجاز جواز سفره وحرمانه من السفر وعدم إكمال إجراءات مغادرته لبلاده.

صحيفة الصيحة