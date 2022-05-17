العين يعزز صدارته على حساب النصر





عزّز العين بطل الدوري صدارته بفوز جديد تحقق على حساب النصر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم، وبهذه النتيجة رفع الزعيم رصيده في الصدارة إلى 61 نقطة مقابل 32 نقطة للعميد في المركز السابع.

جاءت المباراة مفتوحة في غياب الحسابات بين الفريقين وتعددت الفرص لكن أخطرها من جانب النصر في الدقيقة 28 عندما انفرد سيباستيان تيغالي بالمرمى لكن تألق خالد عيسى حرمه من التسجيل، إضافة إلى تسديدتين من أقدام ضياء سبع في الدقيقتين 30 و45، من جهته لعب الزعيم بتوازن ومتماسك الخطوط لكنه افتقد مهاجمه وهدافه لابا كودجو ما أثر على أدائه الهجومي في الشوط الأول الذي حسمه التعادل السلبي.

البيان