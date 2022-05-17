السعودية تعلن التقويم الدراسي الجديد





أَعلَنت وزارةُ التعليم في السعودية التقويمَ الدراسيَّ للعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني،إذْ يبدأ من 1 صفر حتى 4 ذي الحجة؛ متضمناً 39 أسبوعاً دراسيا؛بواقع 13 أسبوعاً لكل فصل دراسي، و56 يوماً من الإجازات المتنوِّعة.

ويبدأ الفصلُ الدراسيُّ الأولُ يوم الأحد 1 / 2 / 1444هـ،وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 30 / 4 / 1444هـ،كما يبدأُ الفصلُ الدراسيُّ الثاني في يوم الأحد 10 / 5 / 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 8 / 1444هـ،إضافةً إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 / 8 / 1444هـ،وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 4 / 12 / 1444هـ .

ويشتمل العام الجديد على 10 إجازاتٍ متنوعة، منها 5 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس،وكذلك إجازة عيد الفطرالمبارك.

ويحقِّقُ التقويمُ الدراسيُّ الاستثمار الأمثل للعام الدراسي والموارد التعليمية، وتعزيز رفع معدل التراكم المعرفي والمهاري للطلاب والطالبات، والإسهام في رفع مستوى انضباطهم، كما يتيحُ التقويم الجديد فرصَ تطوير المناهج،وإدخال مواد دراسية جديدة، وإحداث التوازن في عدد أسابيع الفصول الدراسية،إلى جانب تحقيق فرصة تجديد النشاط والشعور بالحيوية للطلاب والطالبات من خلال إتاحة الإجازات المتعددة.

كما أَعلَنت وزارةُ التعليم السعودية التقويم الدراسي 1444هـ للمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والجامعات والكليات الأهلية،التي ستُطبِّقُ النظام الفصلي أو الربعي،إذْ ستبدأُ الدراسةُ للطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الأول في يوم الأحد 1 / 2 / 1444هـ الموافق 28 / 8 / 2022م، وينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 6 / 1444هـ الموافق 5 / 1 / 2023 م ، كما ستبدأ الدراسة للطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 22 / 6 / 1444 هـ الموافق 15 / 1 / 2023 م، وينتهي الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس 19 / 11 / 1444 هـ الموافق 8 / 6 / 2023 م.

البيان