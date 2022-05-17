انخفاض معدل التضخم خلال شهر أبريل الى220%





انخفض معدل التغير السنوي التضخم لشهر أبريل انخفاض قدره 42.46نقطة مقارنة لشهر مارس . وكشف الجهاز المركزي للإحصاء اليوم إن التضخم سجل فى شهر ابريل معدل220.71%مقارنة بمعدل263.16% في مارس . وجاء فى النشرة انه بالرغم من الارتفاع في المستوى العام للأسعار إلا أن معدل التضخم سجل انخفاضا وان ذلك يعود للارتفاع في المستوى العام للأسعار في شهر أبريل الذي سجل معدل تغير شهري بلع 17.96%. وسجل معدل التغير الشهري لمجموعة الأغذية و المشروبات 7.07% في شهر أبريل 2022م مقارنة بمعدل 14.62% في شهر مارس 2022م، ويعود ذلك لإنخفاض معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لجميع مكونات مجموعة الأغذية و المشروبات ماعدا مجموعتي البقول والخضروات واللحوم التي سجلت ارتفاعا بلغ 11.8% _ .9.67%علي التوالي. وسجل معدل التغير السنوي للمناطق الحضرية 202.98% لشهر ابريل 2022 مقارنة بمعدل 248.63% لشهر مارس. فيما بلغ معدل التغير السنوي ( التضخم للمناطق الريفية لشهر ابريل 2022م 233.96 مقارنة بشهر مارس 274.22% .

وكالة سونا