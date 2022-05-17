شاهد بالفيديو.. قصة نجاح ملهمة لشاب سوداني بأمريكا من سائق شاحنة بضائع إلى صاحب “أسطول” من الشاحنات





حقق شاب سوداني نجاحاً باهرا في فترة قصيرة بالولايات المتحدة الإمريكية، في مجال البيزنس، وتحول بعصاميته وعزيمته، من بعد توفيق الله من سائق شاحنة براتب شهري، إلى صاحب أسطول من الشاحنات.

وحكي الشاب محمد عيسى ، المقيم بولاية شيكاغو عن قصة نجاحه، مؤكداً وجود فرص كبيرة في أمريكا، فقط تحتاج إلى من يستثمرها، ومن ضمن هذه الفرص مجال الشاحنات، الذي تحدث عنه بأن بدأ من سائق بعد أن حضر من السودان بمساعدة أقربائه.

مضيفاً بأنه خرج للعمل كسائق شاحنة فترة عام في الطرق، استطاع أن يشتري أول شاحنة، تضاعف بعدها دخله.

وسرد نماذج لسائقين معه وصل دخلهم إلى 140 ألف دولار، وللأسف لم تكن لهم الفكرة في شراء شاحنات تخصهم، وعن نفسه قال كان موفقاً في بدء هذا البيزنس، ولم يعد إلى المنزل إلى أن اشترى الشاحنة الأولى الخاصة به.



موضحاً بأن راتبه الشهري كان نحو 8 ألف دولار، تضاعف بعدها بعد أن امتلك أول شاحنة إلى رقم كبير جداً، إلى امتلك أكثر من 10 شاحنات تنقل البضائع بين الولايات والمدن الأمريكية حالياً.

يُذكر أن راتب سائق الشاحنة في أمريكا يقدره 2500 دولار في الأسبوع، بإجمالي 10000دولار في الشهر الواحد.

الخرطوم: (كوش نيوز)