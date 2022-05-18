لليوم الثامن على التوالي .. تراجع الطلب على الدولار بالسوق الموازي





كشفت جولة أجرتها (المصادر) في سوق العملات الأجنبية، أمس، عن تأثر عمليات البيع والشراء في سوق النقد الأجنبي وتراجع أسعار الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى والجنيه السوداني.

وأكد أحد التجار لـ(الصيحة) توقف عدد كبير من التجار عن العمل بسبب تراجع الإقبال على شراء الدولار من قبل الزبائن.

وعن سعر الدولار في السوق الموازي أكد أن الشراء بواقع (570) جنيهاً، والبيع (565) جنيهاً.

وبلغ سعر الريال السعودي البيع (149) والبيع في حدود (150) جنيهاً، وبلغت أسعار الدولار في كل: من بنك “النيل” و”البركة” في حدود (571) للدولار مقابل الجنيه.

صحيفة الصيحة