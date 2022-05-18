ارتفاع أسعار الطماطم والجرجير والبطاطس في سوق الخضروات





أكدت متابعات (المصادر) لمؤشر الأسعار في سوق الخضروات حدوث ارتفاع في أسعار عدد من الخضروات منها: الطماطم والبطاطس واستقرار الباذنجان.

وقال التاجر، سيف مطر، إن: سعر ربطة البصل الأبيض بلغ ألف جنيه، وسعر الجوال مابين (6) آلاف جنيه. وبلغ سعر كيلو البطاطس (700) جنيه، مشيراً إلى أن كيلو الفلفلية (1000) جنيه، وبلغ سعر كيلو الخيار (500) جنيه، مسجلاً تراجعاً مقارنة مع الفترة السابقة، فيما سجلت قطعة العجور ما بين (200) جنيه، إلى 300 جنيه، وزاد سعر كيلو الطماطم إلى (700 ) جنيه.

ولفت إلى أن كيلو البامية (1000) جنيه، وبلغ سعر ربطة الجرجير الكبيرة (500) جنيه، مسجلة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بسعرها في الفترة السابقة بـ (300) جنيه، والسَلَطة مشكلة بـ(700) جنيه.

صحيفة الصيحة