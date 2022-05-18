بنسبة (١٠٠%) خسائر كبرى في قطاع الدواجن





شكا عدد من منتجي الدواجن من تأثير قطوعات الكهرباء على الإنتاج، ودخولهم في خسائر كبيرة بلغت (100%)

قال موظف بشركة داجن الدواجن، عبد الرحيم أبكر، في حديثه، لـ(السوداني)، إن القطاع يعتمد اعتماداً كلياً على الكهرباء، وأشار إلى أن تراجع الإنتاج يتأثر بالقطوعات المتكررة، وقال في حال استمرت قطوعات الكهرباء سيستمر تراجع الإنتاج وسيتأثر السوق بارتفاع السعر؛ نتيجة لارتفاع سعر التكلفة بنسبه (100%).

وأكد منتج دواجن تأثر قطاعات الإنتاج نتيجة لقطوعات الكهرباء حيث تراجع الإنتاج، وقال إن تراجع الإنتاج سينعكس على ارتفاع الأسعار بالسوق، وبلغت تكلفه الخسارة أكثر (100%)، وأشار إلى تراجع حجم الطلب، وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة وقطوعات الكهرباء ستنعكس على نفوق الفراخ.

وفي السياق ذاته، قال صاحب محلات ود الرصيرص للحوم البيضاء، مجدي ود الرصيرص، إن هنالك ارتفاعاً في أسعار اللحوم وندرة بالأسواق، وقال إن هنالك شركات توقفت عن التوزيع نتيجة لتراجع الإنتاج وتأثرها باستمرار قطوعات الكهرباء، مبيناً أن سعر الكيلو (2٫400) جنيه .

وقال صاحب مركز لحوم بيضاء، فضل يس، إن تراجع الإنتاج وارتفاع التكلفة انعكس على ارتفاع أسعار الدواجن بالأسعار، وأوضح أن بعض الشركات توقفت عن الإنتاج الذي تراجع نسبة لتذبذب قطوعات الكهرباء.

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني