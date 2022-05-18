السودان: شركة كندية تدخل مرحلة الانتاج باحتياطي (88) طناً من الذهب





أبدت الحكومة السودانية ترحيبها باستئناف شركة “أوركا قولد” الكندية نشاطها في قطاع المعادن بولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.

وتفقد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول برفقة السفير الكندي والأسترالي اليوم، وبحضور المدير التنفيذي لشركة أوركا قولد، تفقدوا موقع الشركة أقصى شمالي السودان في مربع 14 شمال بمنطقة قبقبة التي تبعد حوالي 200 كيلو متراً شمال منطقة أبو حمد.

وقال أردول الذي مثَّل الجانب الحكومي في الزيارة الميدانية إن الوفد وقف على آخر التحضيرات لإدخال الشركة الكندية مرحلة الإنتاج، مبيناً أن أوركا قولد وصلت إلى مراحل فنية متقدمة توصلت من خلالها إلى احتياطي مؤكد من الذهب فاق (88) طناً وفق دراسة الجدوى النهائية المجازة للشركة. وتوقع أردول أن يسهم إنتاج شركة أوركا قولد الكندية من الذهب في رفد خزينة الدولة بما يدعم مسيرة الاقتصاد ويعزز من الجهود المبذولة لنهضة البلاد، ونوه إلى الفرص التي ستوفرها الشركة لتوظيف المئات من السودانيين عند بداية الإنتاج، إضافة إلى دعم مشروعات التنمية وبسط الخدمات عبر مشروعات المسؤولية المجتمعية.

يذكر أن شركة أوركا قولد الكندية كانت قد أعلنت عن ضخ أكثر من 400 مليون دولار في استثماراتها بمجال التعدين عن الذهب في السودان، وقامت بتشييد مطار بطول 2 كيلو متراً بكلفة تصل إلى 7،5 مليون درهم في موقع المشروع، وتعتزم تنفيذ خط للمياه بطول 200 كيلو متراً لتغذية المشروع علاوة على الاستمرار في الاستكشاف لزيادة الاحتياطي من معدن الذهب.

باج نيوز