شركات أوروبية تبدي رغبتها في الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانيه





قام وزير الثروة الحيوانية والسمكية الاستاذ حافظ ابراهيم ، الذي يزور المانيا حاليا بزيارة لمعرض صناعة تجهيز اللحوم الدولي ( ايفا)، والتقي بعدد من الشركات الأوربية والتركية.

وأبدت عدد من الشركات الالمانية والايطالية رغبتها في الاستثمار في مجال منتجات الثروة الحيوانية بالسودان خاصة اللحوم بإعتبار ان السودان من أكبر البلاد المنتجة لللحوم في افريقيا.

ورحب عدد من الشركات والمستثمرين بزيارة الوزير حيث تعرفوا علي إمكانيات السودان ومناخ الإستثمار وامكانياته الزراعية والحيوانية.

وكالة سونا