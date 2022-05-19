إحلال وإبدال يقود ثلاثي الهلال لقائمة صقور الجديان





تفيد متابعات (المصادر)، أن الجهازين الإداري والفني للمنتخب تابعوا تدريب المريخ الذي أقيم بأكاديمية تقانة كرة القدم مساء أمس الأربعاء.

وبحسب ما تحصلت عليه الصحيفة، فإن الطاقم الفني للمنتخب حرص على لقاء المدير الفني للمريخ “ابراهومة” للوقوف على جاهزية اللاعبين الدوليين، فيما التقى الجهازين الإداري والفني لصقور الجديان باللاعبين المصابين “كرشوم ومحمد الرشيد والسماني الصاوي والجزولي نوح” إلى جانب الجهاز الطبي للمريخ لمعرفة وضع إصابات الرباعي والمدة التي يحتاجها كل لاعب منهم للعودة لممارسة نشاطه بشكل طبيعي.

وبحسب مصادر “الصيحة”، تعقد لجنة المنتخبات الوطنية هذه اللحظات اجتماعا مع الجهازين الفني والإداري لصقور الجديان للوقوف على آخر ترتيبات المعسكر المغلق الذي ينتظر أن يدخله المنتخب بمدينة جياد الصناعية اعتبارا من بعد غد السبت، إلى جانب الإحلال والإبدال في قائمة صقور الجديان لتصفيات أمم افريقيا.

حيث أمن الطاقم الفني للمنتخب على استدعاء ثلاثي الهلال “أرنق، عثمان ميسى والشعلة” للإنضمام لتحضيرات المنتخب وتجمعه الذي ينطلق السبت مقابل ابعاد اللاعبين المصابين في فريق المريخ.

صحيفة الصيحة