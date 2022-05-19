السودان والجنوب يبحثان تنشيط التحويلات المصرفية





استقبل محافظ بنك السودان المركزي حسين يحيى جنقول بحضور نائبيه بمكتبه محافظ البنك المركزي لدولة جنوب السودان والوفد المرافق له .

وبحث اللقاء السبل الكفيلة الرامية لتفعيل أوجه التعاون المشترك بين البنكين، وعلاقات المراسلة بين البنوك السودانية ونظيراتها بدولة جنوب السودان بهدف تنشيط وتسهيل إنسياب التحويلات المصرفية لعمليات التجارة بين البلدين.

وشدد محافظ بنك السودان المركزي على أهمية تبادل الخبرات الفنية بين السودان وجنوب السودان في كافة المجالات المصرفية، بما يساعد على تجويد وترقية الأداء.

صحيفة الصيحة