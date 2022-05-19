أبل تطلق ميزة جديدة تعمل على تحسين المكالمات الصوتية والمرئية





أطلقت شركة أبل الأمريكية ميزة جديدة تمكّن عملاءها من الاستفادة القصوى من تطبيق فيس تايم للمكالمات الصوتية والمرئية، حيث تعمل على تحسين المكالمات وتقليل الضوضاء أثناء إجرائها.

وتختبئ ميزة “عزل الصوت” في مركز التحكم، حيث تمنح المستخدم القدرة على التحسين الفوري لجودة الميكروفون أثناء المكالمات، وذلك في الأجهزة التي تعمل بإصدار iOS 15 الأحدث.

كما تعمل الميزة على مجموعة من الأجهزة، ومنها: “iPhone SE 2020، وiPhone SE 3، وiPhone XR، وiPhone Xs”، إلى جانب سلسلتي iPhone 12 وiPhone 13، كما تدعم تطبيقات: “واتساب، وسناب شات، وسلاك، وسيجنال، وإنستاقرام”.

مزمز