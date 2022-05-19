الحكومة تتسلّم مساعدات طبية من الصين





وقع السودان والصين اليوم، بقاعة الصداقة برَوتوكولا للتعاون الصحي بين البلدين، كما تسلمت الحكومة السودانية مساعدات طبية مقدمة من حكومة الصين عبر سفارتها في الخرطوم.

وأشاد وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم بمتانة العلاقات السودانية الصينية، كما شكر الحكومة الصينية ودعمها المستمر لحكومة السودان في المجالات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها، وتضمنت الشحنة (1) مليون كمامة طبية جراحية، و(450) ألف كمامة جهاز تنفس و(13) جهاز غسيل كلى (N95، 360).. كما وعدت الحكومة الصينية بتقديم (20) مليون جرعة من مصل سينوفارم المضاد لـ(كورونا) للسودان.

من جانبه، أكد السفير الصيني بالخرطوم ماشين مين، أزلية العلاقة بين البلدين، مؤكداً تطلعه للتعاون مع السودان في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين.

صحيفة الصيحة