بيان لوزارة الثروة الحيوانية يؤكد إنسياب صادر الماشية للأسواق السعودية





أكدت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية إنسياب صادر المواشي للمملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ما ورد من خبر نشرته صحيفة الحراك السياسي بعنوان السعودية توقف صادر الهدي من السودان عار من الصحة وتؤكد بأن صادر الماشية ينساب بصورة منتظمة إلي أسواق المملكة العربية السعودية ، كما نؤكد نفى مدير عام المحاجر وصحة اللحوم د. علي آدم ما نسب اليه بالخبر.

وأشارت الوزارة إلى أنها ظلت طيلة السنوات الأخيرة تسعى جاهدة في تطوير وتأهيل البنى التحتية وحل كل القضايا التى واجهت القطاع على كافة المستويات الفنية و الإدارية والسياسية والاقتصادية وتحملت كل المسؤولية تجاه هذا القطاع الكبير من أجل أن يواكب كل التطورات التي تساهم في فتح الأسواق الجديدة للماشية واللحوم ومنتجاتها والاسماك والأحياء المائية ومنتجاتها.

وأوضحت الوزارة في بيانها تحقيق نجاحات كبيرة ، منها عودة واستقرار صادرات الثروة الحيوانية والسمكية ، وأن وزير الثروة الحيوانية الاستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي توجه بنفسه إلي دول الاتحاد الأوروبي دول فرنسا والنرويج وألمانيا من أجل توسيع السوق السودانية للماشية واللحوم بأوربا.

وقالت إن ما نشر من خبر ما هو إلا محاولة يائسة هدفها العبث بالاقتصاد الوطني، والتقليل من المجهودات التي بذلها العاملون بالوزارة من أطباء بيطريين والاختصاصيين في مجال الانتاج الحيواني والأسماك والمراعي والإداريين والكوادر المساعدة من الفنيين والعمال في الحفاظ على هذا القطاع.

وكالة سونا