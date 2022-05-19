عواصف ترابية ونشاط في الرياح.. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة من السبت وحتى الثلاثاء المقبلين





توقع المركز الوطني للأرصاد نشاط رياح وعواصف ترابية بدءًا من السبت وحتى الثلاثاء المقبلين على بعض مناطق المملكة. وأوضح أن يوم السبت سيشهد رياحا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، والقصيم، وحائل، والرياض، والشرقية، والأجزاء الساحلية من تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة. وأضاف أن يوم الأحد ستكون هناك عواصف ترابية وشبه انعدام أو انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، على أن تمتد يوم الإثنين لتؤثر على مناطق القصيم، والشرقية، والرياض بما فيها العاصمة.

وأشار إلى ارتفاع الامواج يومي الأحد والإثنين على سواحل ضباء، والوجه، وأملج، وجدة، ورابغ، الليث، وينبع، إلى جانب ازدياد سرعة الرياح يومي الأحد والإثنين لتصل إلى 55 كلم في الساعة. كما توقع استمرار تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية يوم الثلاثاء على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية، ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران والأجزاء الشرقية لمناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

مزمز