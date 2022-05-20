شعبة المصدرين: مشروع الهدي للسعودية غير مجزّ





كشف الأمين العام لشعبة مصدّري الماشية أحمد الشيخ، عن عدم صحة الخبر الذي تداولته الصحف بشأن إيقاف تصدير الهدي للملكة العربية السعودية.

وأكّد الشيخ بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة، الجمعة، بأنّ السعودية عادة لا تستورد الأغنام من السودان في مشروعها الذي يطرح سنويًا للهديّ والأضاحي، مبرّرًا ذلك بأنّ السعر الوارد في ترسية مشروع الهدي الذي يعمل على تمويله البنك الإسلامي للتنمية غير مجزّ ولا يغطي التكاليف.

وزاد” لذلك لم يتمّ تصدير هدي للسعودية منذ ما يقارب ثلاثين عامًا”.

وتابع” لو في مصدّر الآن عايز يصدّر هديّ للسعودية أنا بصدّر ليهو لكن ما بغطيّ التكلفة”.

وأشار إلى أنّه يتمّ خصم 500 ريال سعودي من الحجاج تمثّل تكاليف الذبح لذلك يتمّ استيراده من دول أخرى كالصومال لجهة أنّ متوسك سعر الهدي في الترسية يمثّل 30% من سعر الحمل السوداني المرغوب في السعودية.

باج نيوز