ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار





ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل إذ أدى تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي إلى إحياء الطلب على سبائك الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1845.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0556 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1844.30 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب المسعر بالدولار بنحو 1.9 بالمئة هذا الأسبوع مع تراجع العملة الأمريكية فيما ستكون أول خسارة أسبوعية تمنى بها في سبعة أسابيع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 22 دولارا للأونصة، وزات بنحو 4.4 بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 963.49 دولار وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2034.63 دولار وكلاهما في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.5 بالمئة و4.5 بالمئة على التوالي.

البيان