محمد صلاح يُهدد صفقة ليفربول الجديدة





يرغب المدير الفني الجديد لـمانشستر يونايتد الإنكليزي إيريك تان هاغ، في استقدام لاعبه السابق بأياكس أمستردام، البرازيلي أنطوني ماتيوس دوس سانتوس، إلى “الشياطين الحمر”، لكن الصفقة قد تشهد بعض التعقيدات بعد دخول ليفربول الإنكليزي على الخط من أجل الظفر بخدمات اللاعب.

وأفادت صحيفة ”أكسبريس” البريطانية، الخميس، بأن ليفربول قد يكون وجهة مثالية لللاعب البرازيلي، على اعتبار مكانة الفريق في أوروبا في الفترة الحالية رغم وجود مدربه السابق مع اليونايتد، لكن “الريدز” سيصطدمون بعقبة حقيقية وهي النجم الدولي المصري محمد صلاح الذي يشغل نفس المركز مع لاعب أياكس وهو الجناح الأيمن.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات مع صلاح بخصوص تجديد عقده الذي ينتهي يوم 30 يونيو/حزيران 2023، ستكون حاسمة في إمكانية قدوم أنطوني أو عدمها بما أنه سيكون على الفريق اتخاذ قرار حاسم ببيع المصري قبل نهاية عقده بعام، أم أنه سيقوم بالتجديد له مع ما يتطلبه ذلك من ضخ لإمكانيات مالية ضخمة قد تعيق استقدام لاعب أياكس.

محمد صلاح يُريد هذا الفريق في نهائي الأبطال من أجل الثأر

هذا وتبرز أمام الريدز عقبة أخرى، وهي أنه وإلى حدود اتخاذ قراره النهائي بشأن الفرعون المصري مع إمكانية أن تطول مدة الانتظار لعدم تقارب وجهات النظر، قد يكون أنطوني اتخذ قراره النهائي بالتحول إلى مانشستر الذي وضعه هدفاً رئيسياً له، لا سيما وأن تان هاغ سينطلق الأسبوع القادم في عمله، ولن يضيع الكثير من الوقت في التحضير للموسم الجديد.

العربي الجديد