تعثر جديد للمريخ في مسابقة الممتاز





واصل المريخ التعثر في النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز مسجلاً تعادله الثالث توالياً من خلال اللقاء الذي جمعه بالخرطوم الوطني، الجمعة، لحساب الجولة الثانية من الدورة الثانية.

شوط اللعب الأول انتهى بتقدّم الخرطوم الوطني بهدف سجله محمد حامد التش وفي شوط اللعب الثاني أدرك محمد هاشم التكت التعادل للمريخ ليعود “محمد التش” ليضع الخرطوم الوطني في المقدمة بتسجيل هدفه الشخصي الثاني في اللقاء.. ونجح بعدها “وجدي عوض” في إدراك التعادل للمريخ من ركلة جزاء ارتكبت مع “توماس”.

النتيجة رفعت رصيد المريخ إلى (39) نقطة في الترتيب الثاني متأخراً بثلاث نقاط خلف غريمه الهلال الذي يملك مباراة معادة أمام الأهلي الخرطوم، فيما وصل الخرطوم الوطني الذي وضع حداً لسلسلة هزائمه المتتالية للنقطة العاشرة في ذيلية الترتيب.

صحيفة الصيحة