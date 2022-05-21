وزارة الصحة تحذِّر من وباء السحائي حال عدم توفر التطعيم





توقعت وزارة الصحة الاتحادية، حدوث وباء بالسحائي في العام المقبل، إذا لم يتم التدخل بالتطعيم ضد المرض لأن آخر تطعيم تم خلال العام 2013م الذي شهد وباءً في عدد من المناطق، ونوهت إلى أن العام المقبل يكتمل أمد التطعيم ضد السحائي والبالغ (10) أعوام.

وكشف مدير ادارة الطوارئ والوبائيات د. منتصر عثمان بحسب (باج نيوز) اليوم، أن الخرطوم سجّلت أعلى حالات اشتباه بالسحائي، وقال إنها بلغت (9) حالات جديدة تم اخضاعها للفحص.

وأكد عدم وجود وباء بالسحائي هذا العام، لكنه عاد وأقر بوجود زيادة في الحالات مقارنة بالعام الماضي، وقال “فصل الجفاف في نهاياته وحتى إذا ظهرت حالات لن تكون مقلقة”، وأوضح أن عتبة الوباء تقاس بظهور (5) حالات في كل (100) ألف من السكان، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة يتم التدخل بالتطعيم، وأكد عدم وجود محلية تخطّت عتبة الوباء.

وفي سياق ذي صلة، أقر مدير الوبائيات بوجود مشكلة كبيرة في ولايتي نهر النيل والشمالية بتعرّض السكان للدغات العقارب، وقال إن اللدغات متوقعة في ظل ارتفاع درجة الحرارة والجفاف، وأضاف أن وزارته تدخّلت بإرسال الأمصال لولاية نهر النيل.

صحيفة الصيحة