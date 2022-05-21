الهلال يكتسح الأمل بسباعية





واصل الهلال رحلة انتصاراته الكبيرة في الدوري الممتاز، وحقق فوزاً هو الأكبر في النسخة الحالية من الدوري حينما اكتسح الأمل عطبرة بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب المدينة الرياضية لنادي كوبر، ضمن الجولة (17) من المنافسة.

انتهى شوط اللقاء الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف حمل توقيع محمد عبد الرحمن “الغربال” بعد أفضلية واضحة للهلال.

وسيّطر بشكل مطلق على شوط اللعب الثاني ليضيف ستة أهداف منها ثنائية سجلها وليد الشعلة إلى جانب هدف جيرالد فيري وآخر من ضربة ثابتة سجله عبدول أجاجون، فيما وصل الغربال للهاتريك بعد توقيعه على الهدفين الرابع والسادس في الشوط الثاني.

النتيجة رفعت رصيد الهلال إلى (42) نقطة معززاً موقعه في الصدارة فيما بقي الأمل عطبرة برصيد (19) نقطة بعد تلقيه أكبر هزيمة في تاريخ مواجهاته مع الهلال.

وفي مباراة أخرى، حقّق الأهلي الخرطوم الفوز على الهلال الفاشر بثلاثية ليرتفع الاهلي برصيده إلى (26) نقطة ويتجمّد هلال الفاشر في (23) نقطة.

وتعادل فريقا الشرطة القضارف وتوتي الخرطوم سلبياً ليتقاسم الفريقان نقاطها ويرتفع الشرطة إلى (15) وتوتي إلى (25) نقطة.

وبذات النتيجة تعادل فريقا حي الوادي نيالا والأهلي مروي ليرفع الأول رصيده إلى (14) نقطة والثاني إلى (23) نقطة.

صحيفة الصيحة